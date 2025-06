Mohamed morto a Bilancino la passione per il calcio e l’ultimo torneo con gli amici

La tragica scomparsa di Mohamed Erraji, giovane promessa calcistica e volto amato della comunità di Sesto Fiorentino, ha lasciato tutti sgomenti. Solo pochi giorni prima, Mohamed aveva ricevuto un meritato riconoscimento insieme ai suoi amici per il successo nel torneo giovanile, simbolo della sua passione e talento. La sua morte al lago di Bilancino rappresenta una perdita profonda per tutti noi, un ricordo che resterà vivo nel cuore della comunità.

Sesto Fiorentino, 16 giugno 2025 – Aveva una grande passione per il calcio e giusto pochi giorni fa, sabato per l’esattezza, era stato premiato insieme ai suoi compagni del Rinascita Doccia per un torneo giovanile concluso in bellezza. La comunità di Sesto Fiorentino è sconvolta per la morte di Mohamed Erraji, il piccolo di origine marocchina annegato ieri, domenica 15 giugno, nel lago di Bilancino. L’allarme è scattato intorno alle 17: quando i genitori e gli amici non lo hanno visto riemergere hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma le lunghe ricerche dei vigili del fuoco, impegnati sia con mezzi di terra che coi sommozzatori, si sono purtroppo concluse con l’esito peggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it