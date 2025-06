Moglie morta investita dal marito a Marcaria non l' avrebbe vista mentre faceva retromarcia con l' auto

Tragedia a Marcaria: un anziano di 90 anni ha involontariamente investito e ucciso la moglie di 87 mentre stava facendo retromarcia con la sua auto. Un dramma che scuote la comunità , lasciando tutti senza parole di fronte a questa tragica fatalità . La domanda ora è come possa essere evitata un’altra simile tragedia, confrontandosi con le sfide dell’età e della sicurezza stradale.

Marcaria, 90enne sbaglia la retromarcia e investe la moglie: la donna muore in ospedale - Una tragedia improvvisa e sconvolgente scuote la tranquilla comunità di Marcaria, nel Mantovano. Un’anziana donna perde la vita a causa di un errore fatale del marito durante una manovra di retromarcia, trasformando un semplice gesto quotidiano in un dramma irreparabile.

