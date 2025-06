Modric-Xhaka rivoluzione a centrocampo | il probabile Milan di Allegri

Il Milan di Allegri si prepara a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, con l'arrivo di Modric e Xhaka pronti a cambiare le sorti della squadra. Questa nuova coppia di campioni promette di portare qualità , esperienza e leadership, mentre l’attacco rimane fedele alle certezze di sempre. Ma come si schierano in campo queste stelle? E quali effetti avranno sul gioco rossonero? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

