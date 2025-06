Modena Automobili svela il progetto MA-01 restomod della Maserati Biturbo Shamal

Modena Automobili porta in scena un evento imperdibile: la prima mondiale del progetto MA-01 Restomod della Maserati Biturbo Shamal, presso il Garage MilleMiglia di Modena. Un’occasione unica per gli appassionati di auto d’epoca e innovazione, che scopriranno come passato e futuro si incontrano in questa straordinaria creazione. Durante la serata, verrà svelato al pubblico il risultato di un lavoro artigianale e passionale, destinato a entrare nella storia dell’automobilismo italiano.

Il Garage MilleMilia di Modena a fare da teatro alla prima mondiale del progetto MA-01 Maserati Biturbo Shamal di Modena Automobili. L'evento, attesissimo dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, si terrĂ il prossimo 19 giugno dalle 18.30. Durante la serata verrĂ svelato al pubblico il

