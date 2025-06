Moda maschile italiana 2024 | flessione del 3,6% e fatturato a 11,4 miliardi di euro

La moda maschile italiana nel 2024 affronta una leggera flessione del 3,6%, con un fatturato di 11,4 miliardi di euro, rappresentando il 19,1% dell’intera filiera tessile-abbigliamento. Dopo tre anni di crescita, questa contrazione riflette le nuove dinamiche di mercato e le sfide globali. Tuttavia, l’attenzione si concentra su come i micro-comparti si stanno adattando e innovando per mantenere il loro appeal nel panorama internazionale. Tutti i singoli segmenti si stanno posizionando in...

Dopo tre anni in area positiva, la moda maschile italiana archivia il 2024 con una flessione del -3,6% e un fatturato che scende a 11,4 miliardi di euro, coprendo così il 19,1% della filiera tessile-abbigliamento italiana. Sono i dati dell'ufficio studi economici e statistici di Confindustria moda, diffusi oggi alla vigilia di Pitti Uomo 108 (17-20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze). Tutti i singoli micro-comparti si sono posizionati in area negativa a eccezione della confezione in pelle (+5,6%). A registrare le perdite maggiori sono le cravatte, in calo dell'8,2%, seguite dalla maglieria esterna e dalla confezione, che rilevano un decremento di circa il 3,8% ciascuna; infine la camiceria palesa una contrazione del 3,2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moda maschile italiana 2024: flessione del 3,6% e fatturato a 11,4 miliardi di euro

