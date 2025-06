Moda in Toscana frena l’export Un format per i distretti spiega come migliorare Anche attraverso l’IA

La moda toscana, fiore all'occhiello dell'economia regionale con un fatturato di 12,35 miliardi di euro, si trova a dover affrontare sfide importanti. La crescente incertezza internazionale e le tensioni geopolitiche stanno rallentando un settore fondamentale per l’Italia, con un calo sostanziale delle esportazioni. Per invertire questa tendenza, è cruciale adottare strategie innovative, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale, per rafforzare i distretti e riconquistare i mercati globali.

La moda è di casa in Toscana. Per l’Istat, con 12,35 miliardi la regione è di gran lunga la prima del comparto davanti a Veneto e Lombardia. Eppure, i chiaroscuri di una situazione internazionale segnata da profondi cambiamenti e le frequenti tensioni geopolitiche frenano l’export che fa registrare un preoccupante -21,7% rispetto periodo pre-covid, con un significativo -39,9% per le merci destinate ai mercati extra UE. (dati Confindustria Accessori e Moda). Un’istantanea sbiadita che ha bisogno del colore di un’era nuova. Per realizzarla si impone una strategia che consenta di guidare le imprese nel processo di modernizzazione tecnologica, al fine di affrontare, senza debiti di competitivitĂ , i nuovi scenari globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

