Moda | De Meo nuovo Ceo di Kering Per rilanciare Gucci

L'annuncio di Luca de Meo come nuovo CEO di Kering segna un vero e proprio terremoto nel mondo della moda, con l'obiettivo di rilanciare Gucci e consolidare la posizione del gruppo di fronte a sfide sempre più complesse. La sua esperienza nel settore automobilistico promette un approccio innovativo e strategico, pronti a rivoluzionare il futuro del lusso. Un cambio di passo atteso che potrebbe ridefinire gli equilibri di un’icona italiana e globale.

A Parigi parlano di terremoto: l'amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, lascerà il gruppo ''per affrontare nuove sfide al di fuori del settore automobilistico

