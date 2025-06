Mistero della pistola sul marciapiede | spunta una Smith & Wesson a Lipomo

scoperta ha scosso la tranquilla comunità di Lipomo, sollevando interrogativi sulle origini e sul destino di quell’arma misteriosa. Un episodio che mette in discussione la sicurezza e l’inaspettato: cosa nascondeva realmente quella pistola abbandonata? La vicenda continua a sorprendermi, lasciando aperte molte domande sulla sua provenienza e sul suo ruolo nel contesto locale.

Sembrava un giocattolo, invece era una vera pistola a tamburo. È successo a Lipomo (CO), dove una donna ha trovato un’arma da fuoco sul marciapiede di via per Montorfano. Inizialmente scambiata per un oggetto finto, si è poi rivelata una Smith & Wesson calibro 31, non registrata in banca dati. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it