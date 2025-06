Misterbianco assunti sei nuovi agenti di polizia locale

Misterbianco scommette sulla sicurezza e sul servizio pubblico: il Comune ha annunciato con entusiasmo l’assunzione di sei nuovi agenti di polizia locale, un passo importante per rafforzare l’ordine e la tutela della comunità. Questo investimento nel personale mira a garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti. Altri sette dipendenti comunali potranno beneficiare di un avanzamento di carriera, consolidando così il nostro impegno verso una amministrazione efficiente e vicina ai cittadini.

