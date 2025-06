Mister Gorgone racconta l’anno surreale vissuto alla Lucchese

Il racconto di Mister Gorgone sull’anno surreale vissuto alla Lucchese svela un mix di speranze, delusione e amarezza. Con parole sincere e cariche di passione, il tecnico esprime il suo punto di vista su una stagione fallimentare, dove gli sforzi e le responsabilità sembrano essere stati vanificati. Un episodio che resterà impresso come un capitolo intenso e complesso nel percorso della squadra, lasciando un messaggio forte e riflessivo…

Giorgio Gorgone è efficace nel trasmettere il suo punto di vista: "Sono amareggiato e deluso. C'era stato prospettato che la nostra salvezza sul campo avrebbe permesso di mantenere la categoria per i tifosi e i lavoratori del club. Abbiamo giocato per mesi con una grossa responsabilità, ma non è valso a nulla. Tutto è finito "in canzonella". Ripensandoci, per dare un segnale più forte, sarebbe stato meglio rimanere subito esclusi ". Nessun bisogno di edulcorare i concetti. Sono necessarie notevoli doti persuasive per convincere una squadra a dare il massimo nonostante l'ultimo stipendio incassato sia quello di ottobre.