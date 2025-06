Missili sulla tv degli ayatollah Trump | L’Iran pronto a trattare E Netanyahu | Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerraG7 Trump lascia in anticipo | Tutti dovrebbero evacuare Teheran

Le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti raggiungono un punto critico: missili sulla TV degli ayatollah, minacce di assalti e manovre diplomatiche intense. Netanyahu suggerisce che l’eliminazione di Khamenei potrebbe porre fine al conflitto, mentre Teheran muove passi verso un atteggiamento più conciliatorio. La regione si avvicina a un crocevia decisivo: il futuro della pace dipende ora dalle scelte strategiche dei protagonisti.

Netanyahu alla Abc: «Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerra». Il Wall Street Journal: Teheran prepara posizioni più morbide sul negoziato nucleare e chiede aiuto agli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Missili sulla tv degli ayatollah. Trump: «L’Iran pronto a trattare». E Netanyahu: «Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerra»G7, Trump lascia in anticipo: «Tutti dovrebbero evacuare Teheran»Â

Netanyahu nega il veto di Trump sul piano per uccidere l'ayatollah Khamenei - In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le recenti dichiarazioni di Netanyahu smentiscono voci di un veto statunitense all'eliminazione dell'ayatollah Khamenei.

Netanyahu: uccidere Khamenei metterebbe fine al conflitto. Israele controlla lo spazio aereo dell’Iran - Dopo quattro giorni di guerra tra Israele e Iran continua a salire il bilancio delle vittime. Si legge su milanofinanza.it

