Missili sulla tv degli ayatollah Trump | L’Iran pronto a trattare E Netanyahu | Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerraDa Teheran ancora razzi civili nei bunker | Avanti fino all' alba

Tensioni alle stelle in Medio Oriente: tra minacce di missile, trattative e strategie nucleari, il panorama si fa sempre più complesso. Netanyahu apre a un'azione estrema contro Khamenei, mentre Teheran cerca dialogo e supporto. La regione si prepara a un possibile nuovo capitolo di conflitto o di pace? La risposta dipende dai prossimi sviluppi, che potrebbero cambiare il volto del Medio Oriente.

Netanyahu alla Abc: «Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerra». Il Wall Street Journal: Teheran prepara posizioni più morbide sul negoziato nucleare e chiede aiuto agli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Missili sulla tv degli ayatollah. Trump: «L’Iran pronto a trattare». E Netanyahu: Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerra»Da Teheran ancora razzi, civili nei bunker: «Avanti fino all'alba»

