Missili iraniani su Israele morti e feriti a Tel Aviv Netanyahu giura vendetta

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: missili iraniani hanno colpito Tel Aviv, causando morti e feriti, mentre Netanyahu promette vendetta feroce. La reazione israeliana non si è fatta attendere, con raid in territorio iraniano e sull'epicentro della capitale, Teheran. In collegamento da Petah Tikva, Alessandra Buzzetti ci aggiorna su questa escalation che rischia di trascinare entrambe le nazioni in un conflitto ancora più drammatico. La situazione rimane estremamente fragile e imprevedibile.

