Missili Hellfire inviati dagli Stati Uniti a Israele prima dell' attacco in Iran | la mossa di Trump per aiutare Netanyahu

In un contesto di tensione crescente nel Medio Oriente, emergono dettagli sorprendenti sulle strategie internazionali: centinaia di missili Hellfire consegnati da Stati Uniti a Israele prima dell’attacco in Iran. Questa mossa, attribuita all’azione di Donald Trump per sostenere Benjamin Netanyahu, rivela come le alleanze e le decisioni militari possano plasmare il delicato equilibrio della regione. Ma cosa c’è dietro questa operazione? Scopriamolo insieme.

Centinaia di missili Hellfire consegnati a Israele prima dell'attacco in Iran. Sarebbe stata questa la mossa di Donald Trump per aiutare Benjamin Netanyahu. Secondo quanto rivelato dal Middle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Missili Hellfire inviati dagli Stati Uniti a Israele prima dell'attacco in Iran: la mossa di Trump per aiutare Netanyahu

