Missili dall’Iran verso il centro di Israele | palazzi sventrati a Gush Dan Le immagini dell’attacco

Gli attacchi notturni in Medio Oriente scuotono ancora una volta la regione, con l'Iran che lancia missili balistici contro Israele, provocando devastazioni a Gush Dan e Tel Aviv. Immagini choc mostrano i momenti di distruzione e il dramma di civili colpiti. Con almeno cinque vite spezzate e decine di feriti, questa escalation di violenza rischia di alimentare un conflitto sempre più complesso e inquietante. La tensione è alle stelle, e il mondo osserva in apprensione.

Attacchi nella notte in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici verso Israele, causando "gravi distruzioni" nel distretto centrale, nella zona di Gush Dan, e anche a Tel Aviv. Le immagini mostrano l'arrivo dei missili e la conseguente distruzioni. Secondo un primo bilancio ci sarebbero almeno cinque morti e decine di feriti.

Sarebbero almeno cinque le persone rimaste ferite in modo lieve o moderato a Tel Aviv, nell'area di Gush Dan, in seguito all'attacco con missili balistici sferrato dall'Iran contro Israele Un edificio, in centro cittĂ , sarebbe poi in fiamme Vai su Facebook

