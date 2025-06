Miriam Leone Maria Sharapova e non solo | alla festa dell’hotel dei super vip tanti volti noti

icona di eleganza e stile, un luogo dove il lusso si fonde con la bellezza del paesaggio. La festa, tra stelle del calibro di Miriam Leone e Maria Sharapova, ha celebrato sei decenni di storia, ricchezza di emozioni e incontri esclusivi, lasciando tutti con il desiderio di tornarci ancora. L’Hotel Il Pellicano è molto più di un semplice hotel, è una vera leggenda del turismo di charme e raffinatezza.

Porto Santo Stefano, 16 giugno 2025 – Nei giorni scorsi il leggendario Hotel Il Pellicano ha festeggiato il suo sessantesimo anniversario riunendo amici storici dell’hotel, clienti affezionati e un parterre di ospiti illustri per un weekend all’insegna del glamour e dei tanti ricordi in riva al mare. Ospitata da Marie-Louise Sciò, Ceo e direttore creativo del gruppo Pellicano Hotels. «L’Hotel Il Pellicano è molto più di un semplice hotel, è una storia che continua a vivere nel tempo, una seconda casa per molti di noi – ha dichiarato Marie-Louise Sciò –. Festeggiare 60 anni circondati da familiari e amici che ne hanno plasmato lo spirito è stato qualcosa di davvero speciale». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miriam Leone, Maria Sharapova e non solo: alla festa dell’hotel dei super vip tanti volti noti

