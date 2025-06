Minnesota preso sospetto killer della deputata Hortman e del marito

In un’operazione che ha tenuto con il fiato sospeso il Minnesota, le forze dell’ordine hanno catturato Vance Boelter, sospettato killer della deputata Melissa Hortman e di suo marito. Dopo quasi due giorni di intensa caccia all’uomo in aree rurali, la giustizia ha fatto il suo corso, portando a una svolta cruciale in un caso che ha sconvolto l’intera comunità. La vicenda si avvia ora verso una conclusione...

(Adnkronos) – Le forze dell'ordine del Minnesota hanno catturato il presunto assassino di una deputata democratica Melissa Hortman e di suo marito. Lo scrivono i media statunitensi. Dopo una caccia all'uomo durata quasi due giorni, il sospettato, Vance Boelter, 57 anni, è stato catturato in una zona rurale dove un folto contingente di agenti locali,

