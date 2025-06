Minneapolis arrestato Vance Boelter | il killer della parlamentare Melissa Hortman

Una notizia sconvolgente scuote Minneapolis: Vance Boelter, il sospettato di aver aperto il fuoco e causato la tragica morte della parlamentare Melissa Hortman, è stato finalmente arrestato. La comunità è sotto shock di fronte a questa drammatica vicenda che ha colpito il cuore della politica locale. Resta da capire quali siano le motivazioni dietro questa terribile violenza, un episodio che lascia tutti con un senso di incredulità e dolore.

Vance Boelter, l’uomo sospettato di aver sparato a due parlamentari del Minnesota, uccidendone una, è stato arrestato. Lo hanno confermato all’Associated Press funzionari delle forze dell’ordine. L’ex presidente democratica della Camera del Minnesota Melissa Hortman e suo marito Mark Hortman sono stati uccisi nella loro casa di Brooklyn Park sabato mattina, nella periferia nord di Minneapolis. Il senatore statale John Hoffman, anch’egli democratico, e sua moglie Yvette sono rimasti feriti nella loro casa di Champlin, a circa 15 chilometri di distanza. Nessun dettaglio sul movente. Vance Boelter, 57, was captured on Sunday, two days after he allegedly killed Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband. 🔗 Leggi su Lapresse.it