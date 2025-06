minneapolis arrestato il killer travestito da poliziotto

La tensione si è finalmente placata nel Minnesota con l’arresto di Vance Boelter, il pericoloso individuo travestito da poliziotto che ha seminato il terrore negli ultimi giorni. La notte tra sabato e domenica ha segnato la fine di un lungo inseguimento, portando alla cattura di un uomo ricercato per gravi reati. La vicenda, ancora ricca di dettagli da chiarire, conclude una fase cruciale per la sicurezza della comunità locale.

NEW YORK – Si è conclusa nella notte tra sabato e domenica la caccia all'uomo che ha terrorizzato il Minnesota per due giorni. Vance Boelter, 57 anni, è stato arrestato nella zona rurale di Green Isle, a sudovest di Minneapolis, dove viveva con la moglie. Boelter era ricercato per il duplice omicidio della deputata Melissa Hortman e del marito, e per il ferimento del senatore John Hoffman e della consorte. La svolta è arrivata quando gli agenti hanno rinvenuto la vettura del killer a pochi chilometri dalla sua abitazione. Poco prima, la moglie Jenny Boelter era stata fermata con munizioni, contanti e passaporti, indizi che fanno pensare a un piano di fuga già pronto.