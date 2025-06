Minicar il nuovo mezzo economico pratico e sostenibile che piace ai giovani

Bergamo si sta innamorando della minicar, il nuovo mezzo economico, pratico e sostenibile che conquista i giovani. Leggera, maneggevole e di tendenza, questa piccola rivoluzione su quattro ruote offre libertà di movimento a partire dai 14 anni con la patente AM. Scopri perché sempre più bergamaschi scelgono la minicars aspetto non solo pratico, ma anche ecologico, per vivere la città in modo smart e conveniente.

Bergamo. La minicar è un veicolo a quattro ruote, piccolo maneggevole e sempre più di moda. Sono forse queste le ragioni che stanno portando i bergamaschi a preferirle alle vetture tradizionali? Omologate per due persone, la guida delle minicar può essere abilitata già con la patente AM e quindi dall'età di 14 anni per i quadricicli leggeri (velocità massima 45 chilometri orari, potenza fino a 4 kW e peso fino a 350 chilogrammi); e dall'età di 16 con la patente B1 per i quadricicli pesanti (80 chilometri all'ora, massimo 15 kW e peso fino a 400 chilogrammi). Alcuni dei marchi più diffusi in città sono Citroën AMI, Ligier, Aixam, Chatenet e la nuova Fiat Topolino elettrica.

