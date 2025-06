Minaccia un volontario che accudisce gatti | Se torni ti spacco la faccia Ti ammazzo

Minacce e intimidazioni minano il coraggio di chi dedica il proprio tempo e passione ai mici bisognosi. Un volontario di Marano, impegnato nel prendersi cura di una colonia felina vicino all’ASL veterinaria di via Padreterno, ha ricevuto minacce gravi e ingiustificate. Le intimidazioni, partite come semplici parole, sono peggiorate con l’obiettivo di scoraggiarlo dal suo nobile impegno. La comunità si mobilita per tutelare chi lotta ogni giorno per il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Un cittadino di Marano, comune dell’area metropolitana di Napoli, è finito nel mirino di gravi minacce a causa del suo impegno nel prendersi cura di una colonia felina situata nei pressi dell’ASL veterinaria di via Padreterno. Le intimidazioni, inizialmente verbali, si sono intensificate fino a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Minaccia un volontario che accudisce gatti: "Se torni ti spacco la faccia. Ti ammazzo"

In questa notizia si parla di: minaccia - volontario - accudisce - gatti

NAPOLI, VOLONTARIO MINACCIATO PERCHÉ ACCUDISCE UNA COLONIA FELINA A MARANO: "TI AMMAZZO SE TORNI QUI". BORRELLI: "GESTO INFAME, TUTELARE CHI SI PRENDE... Vai su Facebook

A #Marano un uomo viene minacciato di morte per accudire una colonia felina, #Borrelli denuncia l’accaduto e chiede tutele per i volontari e gli animali Vai su X

Marano, volontario minacciato perché accudisce una colonia felina - - Quotidiano di; Tensioni a Serdiana: associazione denuncia minacce a volontari e violenza sugli animali; Marano, volontario minacciato perché accudisce colonia di gatti: Sporcano e danno fastidio. Se torni.

Marano, volontario minacciato perché accudisce una colonia felina - Un cittadino di Marano, comune della Città Metropolitana di Napoli, è stato più volte minacciato per il suo impegno nel prendersi cura di una colonia felina ... Riporta napolivillage.com

Marano, volontario minacciato perché accudisce colonia di gatti: “Sporcano e danno fastidio. Se torni ti ammazzo” - A #Marano un uomo viene minacciato di morte per accudire una colonia felina, #Borrelli denuncia l’accaduto e chiede tutele per i volontari e gli animali ... Secondo cronachedellacampania.it