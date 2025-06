Milik Juventus prende quota questa ipotesi per il suo futuro | può ripartire da quel campionato dopo il Mondiale per Club! Lo scenario

Milik Juventus si avvicina a un possibile nuovo capitolo della sua carriera. Nonostante il rinnovo recente, le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti, con uno scenario che prende quota: potrebbe ripartire dal campionato italiano dopo il Mondiale per Club. Un’ipotesi che apre nuovi orizzonti e suscita grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando intendere che il destino del centravanti sia ancora tutto da scrivere.

Milik Juventus, prende quota questa ipotesi per il futuro del centravanti: può ripartire da quel campionato dopo il Mondiale per Club! Lo scenario. Nonostante il recente rinnovo di contratto con la Juventus il futuro di Arkadiusz Milik pare essere sempre più lontano dalla Vecchia Signora. Dopo il Mondiale per Club potrebbe concretizzarsi il suo addio. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport l'ex giocatore di Napoli e Marsiglia potrebbe ripartire dagli Emirati Arabi: l'offerta è importante e il calciatore in questi giorni ci sta pensando.