Miley Cyrus è preoccupata per Sabrina Carpenter

Miley Cyrus esprime preoccupazione per Sabrina Carpenter, rievocando i momenti difficili della propria carriera giovanile. Durante un’intervista al New York Times, Miley ha condiviso come veda in Sabrina il riflesso di sé stessa di qualche anno fa, tra concerti intensi e pressioni continue. La cantante, ora in pausa dallo Short N’ Sweet Tour, si augura che la giovane collega possa affrontare con serenità questa fase. La musica unisce e protegge, anche in tempi complicati.

Nel corso di un'intervista per il New York Times, Miley Cyrus ha dichiarato di vedere in Sabrina Carpenter la sé di qualche anno fa, quando concerti e impegni di lavoro occupavano la stragrande maggioranza del suo tempo. Un periodo sicuramente prolifico, ma molto stressante a livello emotivo; proprio per questo, la cantante si è detta piuttosto preoccupata per la collega. Al momento, l'autrce di Manchild è in pausa dallo Short N' Sweet Tour, che l'ha portata in Nord America a fine 2024 e poi in Europa e Regno Unito, all'inizio di quest'anno. Sabrina è stata tra gli headliner del Primavera Sound di Barcellona e a inizio luglio sarà di nuovo in scena per due date al BST Hyde Park.

