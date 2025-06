Milano sciopero Trenord | treni cancellati alla stazione di Cadorna

Oggi a Milano, un lunedì difficile per chi si sposta sui treni regionali di Trenord. Lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa Ferrovie, in vigore dalle 3 di questa notte alle 2 di domani, sta causando cancellazioni e ritardi, specialmente alla stazione di Cadorna. Solo i servizi minimi sono garantiti nelle fasce orarie di punta. Preparatevi a possibili disagi e pianificate con anticipo i vostri spostamenti.

Giornata complicata oggi, lunedì 16 giugno, per chi viaggia sui treni regionali di Trenord. Il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero dalle 3 di oggi, che terminerà alle 2 di domani. Garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di queste fasce, molti treni potrebbero essere soppressi. I treni in viaggio al momento dell’inizio dell’agitazione saranno garantiti fino alla destinazione finale. Disagi anche per chi deve recarsi all’aeroporto di Malpensa: i convogli soppressi vengono sostituiti da bus senza fermate intermedie tra la stazione di Milano Cadorna e lo scalo. 🔗 Leggi su Lapresse.it