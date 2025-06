Milano porta a spasso il cane | aggredita e palpeggiata da un uomo

Un tranquillo giro con il cane si trasforma in un incubo a Milano, dove una donna viene aggredita e palpeggiata da un uomo nella notte tra sabato e domenica. L‚Äôepisodio, avvenuto nei pressi dei Navigli, solleva ancora una volta il problema della sicurezza in citt√†. √ą importante che le autorit√† intensifichino i controlli per garantire serenit√† e tutela a tutti i cittadini.

Milano, 16 giugno 2025 ‚Äst Scende di casa per portare a passeggio¬†il cane e viene aggredita da un uomo che prima le urta la spalla e poi¬†la palpeggia. √ą¬†successo verso l'1.30 della notte tra sabato e¬†domenica in zona Navigli a Milano.¬† La vittima, scesa di casa, stava camminando sul marciapiedi di via¬†Pavia in direzione di via San Gottardo, quando ha visto arrivare in¬†direzione opposta alla sua un 29enne del Bangladesh. Due sorelle finiscono in un video su TikTok: scoppia la rissa tra donne e spunta un taglierino. Due ferite gravi L‚Äôarresto¬†. In un primo ¬†momento ha temuto che volesse prenderle il cane, poi per√≤ il 29enne,¬†passandole accanto, le ha urtato una spalla e con la mano sinistra¬†l'ha palpata nelle parti intime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Milano, porta a spasso il cane: aggredita e palpeggiata da un uomo

