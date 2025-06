Milano inchiesta Beic | chiesto il processo per Stefano Boeri e Cino Zucchi

Milano scossa da un’ombra di inchiesta che coinvolge nomi di grande rilievo nel mondo dell’architettura. La Procura ha chiesto il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri professionisti, accusati di turbativa d’asta e false dichiarazioni legate al prestigioso progetto della Beic finanziato dal PNRR. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza e integrità delle gare pubbliche. Ma cosa si cela dietro questa complessa vicenda?

La Procura di Milano ha chiesto di processare Stefano Boeri, Paolo Cino Zucchi e altri 4 architetti, con accuse a vario titolo di turbativa d’asta in concorso e false dichiarazioni, nell’ambito dell’inchiesta sul bando di gara internazionale da 8,6 milioni di euro per la progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Milano finanziata da fondi Pnrr. I pubblici ministeri Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici, che con l’aggiunta Tiziana Siciliano hanno coordinato l’inchiesta del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza, hanno chiesto al gip di rinviare a giudizio il presidente della Triennale e il professore del Politecnico interdetti, che lo scorso febbraio erano stati interdetti dalle “commissioni giudicatrici” dal gip Luigi Iannelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, inchiesta Beic: chiesto il processo per Stefano Boeri e Cino Zucchi

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - beic - chiesto

Femminicidio a Milano: inchiesta sulla morte di Chamila Wijesuriya - Il femminicidio di Chamila Wijesuriya, barista dell’hotel Berna di Milano, ha scosso la città. Uccisa il 9 maggio da Emanuele De Maria, un detenuto in lavoro esterno, la donna aveva espresso timori per la sua vita.

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l’accusa di turbativa d’asta https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/16/news/beic_chiesto_rinvio_giudizio_boeri_zucchi_tamburelli-424672427/?ref=twhl… Vai su X

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri quattro. Il conflitto d'interessi non dichiarato e le chat «sospette»; Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l’accusa di turbativa d’asta; Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l'accusa di turbativa d'asta.

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri quattro. Il conflitto d'interessi non dichiarato e le chat «sospette» - Due docenti del Politecnico erano nella commissione aggiudicatrice che nel luglio di tre anni fa ha proclamato vincitrice una cordata di cui facev ... Come scrive milano.corriere.it

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l’accusa di turbativa d’asta - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i sei indagati coinvolti nell’inchiesta Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura al centro di un’indagine per appalti pilotati ... Si legge su milano.repubblica.it