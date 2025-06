Milano guerra alla zanzara tigre Perché ce ne sono così tante e perché è quasi impossibile sconfiggerle

Milano si prepara alla sfida estiva contro la zanzara tigre, un nemico fastidioso e difficile da sconfiggere. La presenza massiccia di questi insetti è dovuta a fattori ambientali, climatici e urbanistici che favoriscono il loro proliferare. Per questo motivo, l’amministrazione ha affidato a Ipla di Torino il compito di monitorare e combattere questa invasione. Ma perché è così complesso eliminare completamente la zanzara tigre? La risposta sta nelle sue peculiarità e nel suo adattamento...

Milano, 16 giugno 2025 – Milano, come ogni estate, dichiara guerra alla zanzara tigre. L’amministrazione ha individuato da qualche giorno la società – Ipla di Torino – incaricata del servizio di “assistenza, monitoraggio, controllo delle infestazioni e dei focolai larvali, coordinamento della lotta ai culìcidi e alla zanzara tigre su tutto il territorio del Comune di Milano”. L’importo complessivo per effettuare controlli ed interventi ammonta a 137.131 euro. Nella determina comunale c’è una relazione tecnica che spiega i motivi per i quali il territorio milanese è da sempre popolato da tante zanzare nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it