milano coinvolti 435 studenti di 14-18 anni nei patti di amicizia lunga | la proposta di cbm italia per l’inclusione e contro ogni discriminazione

A Milano, 435 giovani tra i 14 e i 18 anni si sono impegnati in Patti di Amicizia Lunga, un’iniziativa di CBM Italia volta a promuovere l’inclusione e combattere ogni forma di discriminazione. Attraverso momenti di socializzazione e formazione, il progetto mira a costruire un futuro più inclusivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi con disabilità e preparandoli con fiducia alla vita adulta. Un passo concreto verso una società più giusta e solidale...

Favorire l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze con disabilità proponendo all’interno della scuola occasioni di socializzazione e formazione, per promuovere la partecipazione attiva e guardare con fiducia alla vita adulta. Questo l’obiettivo con cui nasce il progetto Patti di Amicizia Lunga. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - milano, coinvolti 435 studenti di 14-18 anni nei “patti di amicizia lunga”: la proposta di cbm italia per l’inclusione e contro ogni discriminazione

In questa notizia si parla di: milano - coinvolti - studenti - anni

Arresti domiciliari a Milano per scommesse clandestine: coinvolti calciatori di Serie A - La Guardia di Finanza di Milano ha emesso arresti domiciliari per cinque indagati, tra cui i calciatori Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, coinvolti in un'indagine su scommesse clandestine.

Education Programme Gen26 in Valtellina: oltre 6.000 studenti coinvolti nel progetto educativo legato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook

milano, coinvolti 435 studenti di 14-18 anni nei “patti di amicizia lunga”: la proposta di cbm italia per l’inclusione e contro ogni discriminazione; Education Programme Gen26 in Valtellina: oltre 6.000 studenti coinvolti nel progetto educativo legato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Incidente in A4, bus con 44 bambini a bordo tampona un tir: gravissimo l’autista, ferite 2 alunne di 8 anni e 2 insegnanti.

Milano, la generazione Covid alla Maturità debutta dal vivo: cinque anni fa la terza media in «Dad». E si studia su Youtube - 949 i candidati, 150 in più rispetto allo scorso anno e da soli sono il 32 per cento del totale lombardo. Lo riporta msn.com

Studenti creano un gioco a carte per favorire l’inclusione di coetanei con disabilità - 18 anni nei “Patti di Amicizia Lunga”: insieme hanno inventato il gioco di carte “Fammi una domanda. Lo riporta disabili.com