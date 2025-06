Milano Baby Gang arriva al concerto in Ferrari nella zona vietata | scontri con la polizia arrestato il rapper Neeza

Il caos ha travolto il concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni, dove la Baby Gang ha fatto irruzione a bordo di una lussuosa Ferrari, scatenando scontri con le forze dell’ordine e facendo arrestare il rapper Neeza. Un episodio che ha acceso i riflettori sulla tensione tra musica e malavita, lasciando tutti senza parole. Per scoprire come si è conclusa questa serata di fuoco, continua a leggere.

Caos prima dell'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni. Durante il concerto che si sarebbe dovuto aprire in tranquillità la sera di ieri, domenica 15 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), con protagonisti Baby Gang, Morad e Nicky Gemma, si è invece scatenato un vero e proprio caos. Il rapper Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, si è presentato all'evento a bordo di una Ferrari F8 con targa estera. L'artista ha forzato l'accesso a un'area pedonale vietata alle auto, rischiando di travolgere alcuni presenti. L'area era presidiata da steward e agenti di polizia.

