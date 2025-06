Milano 17enne si tuffa nell’Adda e non riemerge | dopo il fango riprendono ricerche

Una tranquilla giornata lungo il fiume Adda si è trasformata in una corsa contro il tempo: un ragazzo di 17 anni si è tuffato e non è più riemerso, lasciando la comunità in apprensione. Le ricerche sono riprese questa mattina, ma le condizioni del fango e delle acque rendono ancora più difficile il ritrovamento. La speranza resta viva, e la città si unisce nel sostegno a questa difficile ricerca.

(Adnkronos) – Sono riprese poco dopo le 8 di stamane le ricerche del diciassettenne tuffatosi ieri intorno alle 18 nel fiume Adda a Cassano, Milano, e purtroppo non più riemerso. Le piogge abbondanti cadute nella zona nel tardo pomeriggio avevano costretto i vigili del fuoco a interrompere le operazioni a causa della presenza di fango . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

