Milan prima offerta al Valencia per Javi Guerra

Il Milan si muove concretamente per Javi Guerra. Ieri Calciomercato.com vi ha raccontato del contatto positivo andato in scena con l`intermediario. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Milan, idea Javi Guerra per il centrocampo di Allegri - Il calciomercato del Milan si infiamma con l’idea di Javi Guerra, giovane talento del Valencia nato nel 2003, pronto a portare freschezza e qualità al centrocampo di Allegri.

Milan, pronta la prima offerta per Javi Guerra del Valencia. Le ultime - Nuovi contatti in corso con il Valencia per avvicinarsi alle richieste del club spagnolo. Secondo sport.sky.it

Il Milan valuta Ardon Jashari e Javi Guerra per rinforzare il centrocampo - Le strategie di mercato del Milan: tra veterani di esperienza e giovani talenti emergenti per una squadra competitiva. Segnala msn.com