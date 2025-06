Milan per l’attacco Tare punto all’ex Serie A | contatti con l’agente

Il Milan si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo, con Tare al lavoro e un dialogo costante con Allegri. Dopo una stagione deludente, i rossoneri sono determinati a tornare ai vertici della Serie A, puntando su un grande nome per l’attacco. La strategia è chiara: rafforzare le zone più deboli e competere al massimo livello, anche senza impegni in coppa. La nuova campagna rossonera promette scintille e sorprese.

Il Milan sta lavorando sul mercato con Tare e in stretto contatto con Massimiliano Allegri: ecco il nome che filtra per l’attacco. Il Milan ha necessariamente bisogno di andare a rinforzare determinate zone del campo per tornare ad essere competitivo ai vertici dopo una stagione che si è rivelata al di sotto delle aspettative. Il club rossonero, in assenza di impegni nelle coppe, dovrĂ nella stagione in arrivo vedersela con le rivali puntando allo scudetto. Lo sa bene Massimiliano Allegri, così come i giocatori che – nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana – devono riscattare mesi in cui tanto è andato storto. 🔗 Leggi su Sportface.it