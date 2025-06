Milan non solo cessioni | per i bookie Allegri pronto a riabbracciare Chiesa in quota avanza il colpo Garnacho

Il nuovo Milan di Allegri si prepara a sorprendere, puntando su colpi di scena e rinforzi strategici. Con le cessioni chiave e il ritorno di Chiesa in quota, il club rossonero mostra ambizione e determinazione. Il mercato è ancora vivo e le sorprese non sono finite: il colpo Garnacho potrebbe essere il tassello che fa la differenza. La stagione si avvicina e l’attesa cresce: il diavolo è pronto a riscrivere il suo destino.

Il `nuovo` Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il riscatto di Kalulu.

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Milan: nuovo mediano per Allegri, Saelmaekers la chiave - Il Milan potrebbe sfruttare Saelemaekers per andare a chiudere una operazione di calciomercato importante. Secondo calciomercatoweb.it