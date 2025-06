Milan Leao e Theo Hernandez in uscita? Si pensa ad un clamoroso doppio scambio

Il Milan si prepara a un’estate caldissima, con le voci di un possibile doppio scambio che potrebbe rivoluzionare il proprio roster. Leao e Theo Hernandez, pilastri attuali, potrebbero lasciare Milano in cambio di nomi di grande richiamo. Secondo SportMediaset, si pensa a uno scambio tra rossoneri e Juventus che potrebbe aprire nuovi scenari per entrambe le squadre, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti e imprevedibili.

Milan, si ragiona ad un suggestivo doppio scambio in caso di uscita di Theo Hernandez e Leao: ecco le squadre e i nomi coinvolti Il Milan potrebbe essere protagonista di due clamorose operazioni di mercato basate su scambi di altissimo profilo. Secondo SportMediaset, prende corpo l’idea di uno scambio tra i rossoneri e la Juve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Leao e Theo Hernandez in uscita? Si pensa ad un clamoroso doppio scambio

