Milan-Juventus e gli intrecci di mercato | Vlahovic Tomori Theo e non solo…

Il calciomercato estivo si infiamma tra Milan e Juventus, due big pronte a sfidarsi per i nomi più ambiti. Da Vlahovic a Tomori, passando per Cambiaso e Theo Hernandez, gli intrecci di mercato promettono colpi di scena e strategie intriganti. La posta in gioco è alta: chi riuscirà a spuntarla in questa battaglia di talenti e ambizioni? Rimani con noi, perché le prossime settimane riveleranno sviluppi sorprendenti.

Il calciomercato estivo potrebbe trovare tra Milan e Juventus un asse molto caldo. Da Vlahovic a Tomori, fino a Cambiaso e Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus e gli intrecci di mercato: Vlahovic, Tomori, Theo e non solo…

In questa notizia si parla di: milan - juventus - vlahovic - tomori

La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan - Gabriele Oriali, storico collaboratore di Roberto Mancini, avrebbe espresso la sua posizione riguardo a Antonio Conte con una frase distinta: "Questa volta non posso andare dove va lui".

Scambio Theo-Vlahovic: Milan e Juve ci pensano davvero! Secondo SportMediaset, Milan e Juventus starebbero valutando uno scambio alla pari. Entrambi sono in scadenza nel 2026 e sono valutati intorno ai 30 milioni. Si tratterebbe di un'operazione che Vai su Facebook

Milan-Juventus e gli intrecci di mercato: Vlahovic, Tomori, Theo e non solo…; Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci; Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci.

Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci - L`asse di mercato fra Juventus e Milan non accenna a raffreddarsi e archiviata la questione riscatto per Pierre Kalulu sono tanti i nomi che le due società potrebbero. Riporta msn.com

Vlahovic e Tomori al centro dei nuovi intrecci di mercato tra Milan e Juventus - Il mercato estivo del 2025 tra Juventus e Milan si riscalda con possibili trasferimenti di grandi nomi come Vlahovic e Tomori. Secondo msn.com