Milan | il progetto di Allegri tra Modric Xhaka e giovani talenti

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il progetto di Allegri, puntando su una combo vincente di esperienza e talento. Tra Modric, Xhaka e i giovani promesse, la squadra si prospetta più forte e competitiva. La strategia rossonera mira a ricostruire un centrocampo solido, pronto a conquistare nuovi traguardi e a riscoprire la propria identità di squadra ambiziosa e innovativa. E ora, l’obiettivo è chiudere l’affare che potrebbe fare la differenza...

Per il Milan c’è una linea verde da riscoprire, ricostruire. Il nuovo progetto di Max Allegri ripartirà da un centrocampo esperto, quello con Luka Modric e credibilmente Granit Xhaka. Come detto in questi giorni, lo svizzero del Leverkusen è il primo obiettivo del club rossonero e sarebbe pronto a dire sì: ora manca l’accordo tra i club per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, garantendo ai tedeschi una minima plusvalenza. Magari inserendo nella trattativa Malick Thiaw, vecchio pallino degli ex campioni di Germania, per quanto soprattutto nell’era di Xabi Alonso. Ma non solo. Con il Milan Futuro destinato alla Serie D alla fine di una stagione che rappresenta un fallimento epocale, il nuovo corso deve passare gioco forza per elementi futuribili e da sviluppare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net