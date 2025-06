Milan guastafeste | Manna può portare al Napoli il super colpo in un solo modo

Il calciomercato infiamma, e il Napoli punta a fare il colpo grosso per rinforzare l’attacco, con Manna pronto a consegnare a Conte un vice Lukaku di livello. Tuttavia, il Milan si presenta come avversario agguerrito, determinato a interrompere i piani azzurri. Le ore decisive sono arrivate: chi saprà spuntarla per portare a casa il grande acquisto? La sfida tra campioni è appena iniziata, e il prossimo capitolo si scrive ora.

Il ds Manna pronto a dare ad Antonio Conte un vice Lukaku d’eccellenza, ma la concorrenza del Milan resta più viva che mai. Sono ore intense per il Napoli e il suo direttore sportivo, pronti a completare il reparto offensivo mettendo a disposizione di mister Conte una valida alternativa a Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri però sono tallonati dal forte interesse del neo-tecnico Massimiliano Allegri che non ha alcuna intenzione di mollare l’osso. A differenza del rossoneri però, il Napoli nella prossima stagione parteciperà alla Champions League, fattore da tenere in considerazione visto il profilo trattato dalle due società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milan “guastafeste”: Manna può portare al Napoli il super colpo in un solo modo

In questa notizia si parla di: milan - manna - napoli - guastafeste

Dal Napoli al Milan: Tare lo ‘scippa’ a Manna, arriva la conferma sul colpaccio - Scopri gli ultimi dettagli sul mercato tra Napoli e Milan, con Tare pronto a sorprendere con un colpo di mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Milan “guastafeste”: Manna può portare al Napoli il super colpo in un solo modo.

Musah, il Milan vuole più di 25 milioni. Il Napoli ha fatto ciao ciao con la manina - Musah, non c’è fretta di chiudere e il Napoli vuole farlo alle sue condizioni (Gazzetta). Si legge su ilnapolista.it

Napoli, Musah dopo De Bruyne: Manna accontenta Conte e fa storcere il naso ai tifosi - del Napoli Manna vicino a chiudere l’affare col Milan per Musah, centrocampista richiesto da Conte che però non piace ai tifosi. Secondo sport.virgilio.it