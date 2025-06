Milan Femminile U12 Campionesse d’Italia! Dominio rossonero nella fase finale

Un trionfo che fa sognare: le giovani promesse del Milan Femminile Under 12 si sono laureate campionesse d’Italia, confermando il dominio rossonero nella fase finale. Questa vittoria straordinaria non solo premia il talento e l’impegno delle ragazze, ma segna anche un nuovo capitolo di successo per il calcio femminile milanista. Un risultato che ispira e rafforza la passione per il futuro del calcio rosa.

Grandissimo successo per le giovani del calcio femminile rossonero: le Esordienti Under 12 del Milan sono Campionesse d'Italia.

Percorso netto del Milan U12 Femminile che fa 3/3 alle Final Four, vincendo con Inter, Palermo e Roma. Le Rossonere sono Campionesse d'Italia U12 Vai su X

I risultati del Settore Giovanile rossonero: 15 giugno 2025; Milan Femminile U12, Campionesse d'Italia! Dominio rossonero nella fase finale; Milan Femminile U12 campione d'Italia: i risultati della Fase Finale Nazionale.

