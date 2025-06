Milan attacco nuovo | da Vlahovic a Immobile è la settimana della svolta | CMIT

La settimana della svolta per il Milan sta emergendo con nuovi colpi e strategie mirate. Con Vlahovic e Immobile nel mirino, i rossoneri cercano di rafforzare l’attacco, ma sono soprattutto le mosse sul centrocampo a fare rumore. Igli Tare, appena tornato dalla firma con Luka Modric, accelera su Xhaka e valuta anche Guerra e Jashari. La squadra di Allegri si prepara a rivoluzionare la rosa, puntando all’obiettivo di rinforzare ogni reparto e tornare protagonista.

Le ultime sul reparto offensivo dei rossoneri. Igli Tare si muove per migliorare la rosa del Diavolo a disposizione di Massimiliano Allegri Le attenzioni in queste ore sono puntate soprattutto sul reparto di centrocampo. Igli Tare dopo aver chiuso per Luka Modric, prova a mettere a segno il doppio colpo. E' così partito il pressing per Xhaka e si valuta l'affondo per uno tra Guerra e Jashari. Poi si penserà agli altri reparti, con la speranza di riuscire a convincere Mike Maignan a rimanere in rossonero. Milan, attacco nuovo: da Vlahovic a Immobile, è la settimana della svolta

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1 - All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

Il Milan prepara una rivoluzione in attacco: Allegri chiede due rinforzi e Gimenez non è più intoccabile. Vlahovic resta una suggestione, mentre avanzano i contatti per Retegui, Nunez e, in seconda battuta, Immobile ? Vai su Facebook

Non solo #Retegui e #Vlahovic, il #Milan pensa anche al ritorno in #SerieA di #CiroImmobile per rinforzare il proprio attacco. #Calciomercato #ACMilan Vai su X

Calciomercato Milan, non solo Vlahovic: per l'attacco idea Immobile - Che Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina rossonera dopo l'esperienza tra il 2010 ed il 2014, abbiamo chiesto alla dirigenza rinforzi in attacco per il suo nuovo Milan, non è certo un mi ... Secondo today.it

Milan, Immobile è un'idea concreta - Il Milan ha deciso di rinnovare l`attacco nelle prossime settimane, l`obiettivo del direttore sportivo Igli Tare è quello di. Segnala msn.com