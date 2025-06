Migranti in coda fuori dalla Questura | Presto una soluzione per migliorare le condizioni di attesa

In un momento di grande attenzione sociale, la questione dell’attesa dei migranti fuori dalla questura di Sondrio è diventata al centro del dibattito pubblico. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, l’interpellanza di Futuro Insieme, firmata dalla consigliera Rita Dioli e condivisa dall’intera minoranza, ha acceso i riflettori sulla necessità di trovare presto soluzioni concrete per migliorare le condizioni di attesa di queste persone vulnerabili. La sfida è aperta e richiede un impegno comune.

Nell'ultima seduta del consiglio comunale di Sondrio, l'interpellanza presentata da Futuro Insieme, con prima firmataria la consigliera Rita Dioli e condivisa da tutta la minoranza, avente come oggetto: "l'attesa in coda di persone vulnerabili come i migranti all'esterno dell'Ufficio Immigrazione.

