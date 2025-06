Migliaia di dosi di crack nel nascondiglio arresto per droga nel cuore di Napoli

Nel cuore pulsante di Napoli, un’operazione lampo ha smascherato un nascondiglio sorprendente: 1.347 dosi di crack celate in una cassetta postale. L’arresto di un uomo di 38 anni di origini ghanese sottolinea ancora una volta quanto il territorio sia sotto stretta sorveglianza. La lotta al traffico di droga prosegue senza sosta, dimostrando che la città non si arrende di fronte alla criminalità.

Nascondeva 1.347 dosi di crack all'interno di una cassetta postale nell'atrio di uno stabile in vico Guardia, nel cuore di Napoli. Un uomo di 38 anni, di origine ghanese, è stato arrestato nella notte dalla polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

