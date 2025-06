Microsoft estende le sue soluzioni di Sovereign Cloud in Europa Satya Nadella condivide nuovi dettagli

Durante l’AI Tour ad Amsterdam, Satya Nadella ha svelato i nuovi passi di Microsoft verso una sovranità digitale più forte in Europa. Le recenti soluzioni di sovereign cloud rappresentano un impegno concreto dell’azienda nel garantire a individui e istituzioni un controllo sicuro e indipendente sui propri dati. Un investimento strategico che rafforza il ruolo di Microsoft come partner affidabile nel futuro digitale del continente, aprendo nuove prospettive di crescita e autonomia.

Durante l’ AI Tour ad Amsterdam, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato i prossimi passi dell’azienda nell’ambito degli Impegni Digitali per l’Europa, introducendo nuove soluzioni che rafforzano la sovranità digitale per le organizzazioni in tutto il continente. Microsoft si impegna a promuovere un modello di sovranità digitale che consenta a individui e istituzioni di operare in modo indipendente, sicuro e con un controllo autodeterminato. Le nuove funzionalità annunciate oggi estendono la sovranità a tutte le organizzazioni europee che utilizzano il cloud pubblico, offrendo al contempo nuove opzioni per utilizzare i servizi Microsoft in ambienti di cloud privato sovrano. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Microsoft estende le sue soluzioni di Sovereign Cloud in Europa, Satya Nadella condivide nuovi dettagli

In questa notizia si parla di: microsoft - soluzioni - europa - satya

Sovranità digitale, Microsoft battezza nuove soluzioni per blindare i dati in Ue; Microsoft presenta le novità per la sovranità digitale in Europa; Il “cloud sovrano” di Microsoft è davvero più europeo.

Sovranità digitale, Microsoft battezza nuove soluzioni per blindare i dati in Ue - Scopri come queste innovazioni supportano la sovranità digitale. Lo riporta corrierecomunicazioni.it

Microsoft presenta le novità per la sovranità digitale in Europa - Con Sovereign Public Cloud, Sovereign Private Cloud e National Partner Clouds Microsoft riunisce soluzioni di produttività, sicurezza e cloud ... Come scrive lineaedp.it