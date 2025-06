Michele de Pascale | Da Venezia a Firenze città d’arte inaccessibili Siamo noi il futuro

Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ci guida attraverso un panorama turistico ricco e articolato, dove tradizione e innovazione si incontrano. Da Venezia a Firenze, le città d’arte sono accessibili e avvicinabili, mentre noi crediamo che il futuro sia nelle nostre mani, capaci di creare esperienze uniche e sostenibili. In questo momento storico, la nostra regione si distingue per la sua capacità di adattarsi e reinventarsi, offrendo al visitatore emozioni autentiche e durature.

Michele de Pascale, presidente della Regione, cosa racconta il turismo in Emilia-Romagna in questo particolare momento storico? "La nostra è una regione caratterizzata da tanti elementi di attrazione turistica molto diversi fra loro, che in alcuni casi si integrano e cooperano e in altri viaggiano in maniera indipendente su binari diversi – risponde il governatore –. In questo senso, i diversi prodotti presentano dinamiche molto diverse tra loro". Di che tipo? "Le città d’arte stanno vivendo un trend di crescita nazionale e anche l’andamento emiliano romagnolo è molto forte. Bologna, ovviamente, è l’elemento più evidente, nel senso che il flusso turistico nato negli ultimi 10 o 15 anni prima quasi non esisteva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net