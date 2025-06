Miami tartaruga diventa per la prima volta papà a 135 anni

un evento da record. Lo zoo ha subito fatto le prove generali per una celebrazione indimenticabile, perché Goliath non è solo un'icona di longevità, ma anche un esempio di rinascita e speranza nel mondo della natura. Questa straordinaria storia ci ricorda quanto la vita possa sorprendere, anche a 135 anni.

Auguri doppi il 15 giugno allo zoo di Miami per Goliath, un arzillo maschio di tartaruga gigante delle Galapagos dal peso di 237 kg: ha compiuto 135 anni e ha anche festeggiato per la prima volta la “festa del papà” (che negli Usa si celebra appunto la terza domenica di questo mese), dal momento che lo scorso 4 giugno si è schiuso l’uovo contenente il suo primogenito dopo 128 giorni di incubazione. Un evento da record. Lo zoo ha subito fatto ufficiale richiesta per inserire Goliath nel Guinnes dei Primati come " il neo-padre più anziano della storia " (diventandolo per l’esattezza a 134 anni), ma per la struttura di Miami si tratta comunque già di un evento storico, perché è la prima volta in assoluto che vi nasce un piccolo di tartaruga delle Galapagos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net