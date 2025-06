Miami apre il nuovo Mondiale per Club

L’attesa è finita: Miami apre il primo entusiasmante mondiale per club organizzato dalla Fifa, un torneo ricco di spettacolo e grandi stelle. Tra musica, leggende del calcio e sfide mozzafiato, le squadre di tutto il mondo si sfidano in un clima di grande entusiasmo. Dopo l’esordio di Messi e Suarez con l’Inter Miami, il palcoscenico si sposta negli Stati Uniti, promettendo emozioni indimenticabili. Resta sintonizzato: la competizione è appena iniziata, e il meglio deve ancora arrivare.

La prima edizione del ricchissimo torneo organizzato dalla Fifa ha preso il via negli Stati Uniti con uno spettacolo in perfetto stile americano, tra musica, leggende del calcio e show. Nel match d’esordio l’Inter Miami di Messi e Suarez non va oltre lo 0-0 con gli egiziani dell’Al Ahly. Martedì 17, alle 3 italiane, tocca all’Inter, in campo a Los Angeles contro i messicani del Monterrey. La Juventus, invece, è attesa il giorno dopo a Washington dagli emiratini dell’Al-Ain. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Miami apre il nuovo Mondiale per Club

