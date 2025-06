Mia figlia? Appena nasce entro in carcere Sto girando il cinepanettone con Christian De Sica Non ho mai lavorato così tanto in vita mia | Tony Effe ironico

Tony Effe vive un periodo emozionante tra il ruolo di futuro papà e l’esperienza sul set del cinepanettone con Christian De Sica. In un’intervista a La Repubblica, scherza sulla nascita della figlia e sottolinea quanto l’amore e la famiglia siano la sua priorità. Tra impegni professionali e momenti di pura gioia personale, Tony dimostra ancora una volta come il cuore possa essere diviso tra carriera e affetti, rendendo ogni giorno unico e speciale.

Periodo ricco per Tony Effe che per prima cosa diventerà padre e in una intervista a La Repubblica ha fatto una battuta coinvolgendo la compagna Giulia De Lellis: " Appena nasce, entro in carcere. Scherzo. L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo". Il discorso si sposta sull'ultima partecipazione al Festival di Sanremo con "Damme 'na mano": "Sanremo è stato così. L'ho fatto perché mi andava di farlo, mi sono divertito. Sono competitivo. Quindi da quando ho capito che non c'era modo di vincere per varie questioni a quel punto mi sono un po' girato male, no?". Sono competitivo. Quindi da quando ho capito che non c'era modo di vincere per varie questioni – che principalmente avevano a che fare con chi ero io, e non con la mia performance – a quel punto mi sono un po' girato male, no? Poi personalmente io sto con Mediaset, non con la Rai.

