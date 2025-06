Mi vedo diversa non riesco a calibrare la forza i giorni sballati si presentano a sorpresa | Benedetta Pilato ha la sindrome dell’ovaio micropolicistico

una sincerità disarmante, dimostrando che anche le star più brillanti affrontano sfide personali. La sua testimonianza ci ricorda che la forza e la determinazione vanno oltre i risultati in vasca, ispirandoci a non arrenderci di fronte alle difficoltà. Perché, come Benedetta, ognuno di noi può trovare il coraggio di superare gli ostacoli, anche quelli più imprevedibili.

“I miei problemi ormonali non si stabilizzeranno tanto presto. In teoria con l’età si dovevano sistemare e così sarà, ma le tempistiche sono più vaghe del previsto: ci dovrò convivere ancora. Purtroppo, i giorni sballati si presentano a sorpresa”. A parlare è Benedetta Pilato, giovanissima campionessa del nuoto classe 2005 ma ormai nota al panorama nazionale e internazionale da quando aveva 14 anni. Lo fa senza filtri, senza giri di parole e con dichiarazioni dirette. L’atleta italiana ha spiegato poi il suo “ problema ” nel dettaglio: “Mi vedo diversa, non riesco a calibrare la forza, ho sensazioni fuorvianti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi vedo diversa, non riesco a calibrare la forza, i giorni sballati si presentano a sorpresa”: Benedetta Pilato ha la sindrome dell’ovaio micropolicistico

