Mi fa paura un tour con effetto revival Ci ho messo 12 anni di carriera a riempire il Forum Ho pianto la mattina dopo | Cremonini show e cinema a Milano

Dopo 12 anni di successi e emozioni condivise, Cesare Cremonini torna con un tour che è molto più di un concerto: un vero e proprio racconto cinematografico. Un’esperienza intensa, nata dall’album ‘Alaska Baby’, simbolo di una profonda trasformazione personale. Ieri sera allo Stadio San Siro di Milano, il suo show ha regalato momenti indimenticabili, lasciando il pubblico senza fiato. E ora, pronti a vivere un’altra notte di musica e emozioni…

“Il concerto dura 2 ore e mezza non per ingordigia o bulimia ma perché è un racconto. Questo tour nasce da un album, ‘Alaska Baby’, che ho trattato come un’opera artistica perché è stato simbolo di una trasformazione personale importante”. Così Cesare Cremonini sul suo nuovo show dal taglio cinematografico che ha preso il via ieri sera, domenica 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano con replica stasera 16 giugno, tutte e due sold out. Ventisette brani in scaletta per festeggiare al meglio proprio i venticinque anni di carriera, davanti a 57mila presenze. Si aprono le danze con otto trombettisti, fuochi d’artificio ad effetto (anche se purtroppo con la luce del tramonto perdono d’effetto) e la pedana centrale con Cesare Cremonini con la chitarra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it