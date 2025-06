Metro M5 fino a Monza | Regione non metterà altri soldi

Il futuro della metropolitana M5 fino a Monza sta finalmente entrando nel vivo, con un appuntamento cruciale il 26 giugno a Roma. Dopo mesi di attese e confronti, il vertice convocato da Salvini promette di sbloccare i fondi necessari senza ulteriori spese per la regione. È l’ultima chance per trasformare un progetto atteso da anni in realtà concreta, migliorando mobilità e sviluppo per tutto il territorio lombardo.

Dopo mesi di attesa e di rimpalli, il countdown per il vertice decisivo fissato dal vice premier Salvini a Roma per il 26 giugno è iniziato. Attorno al tavolo tecnico, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha convocato Regione Lombardia assieme ai comuni interessati, Milano, Monza.

