Metro Linea 10 senza conducente a Napoli | Gara entro il 2025 e stazione a Carlo III

Napoli si prepara a rivoluzionare il suo sistema di trasporti con la futura metro Linea 10, senza conducente e pronta a collegare Afragola AV. La stazione a Carlo III e la proposta per una fermata al CTO sono solo alcuni dei passi avanti nel progetto, che mira a migliorare mobilità e connessioni strategiche. Il Comune: "Stiamo dialogando col Governo per realizzare questa infrastruttura fondamentale". Continua a leggere.

Il Comune: "Stiamo dialogando col Governo per realizzare la metro Linea 10: asse fondamentale per collegare Afragola AV". E c'è il progetto per una fermata metro anche al CTO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: metro - linea - conducente - napoli

